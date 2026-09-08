Фигуристка Валиева подала жалобу в ЕСПЧ на решение по антидопинговому делу

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил.
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