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Фигуристка Валиева подала жалобу в ЕСПЧ на решение по антидопинговому делу

Фигуристка Валиева подала жалобу в ЕСПЧ на решение по антидопинговому делу

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил.

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