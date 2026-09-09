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Регионы России

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Сочи расширяет инфраструктуру автозаправок на фоне улучшения топливной доступности

Сочи расширяет инфраструктуру автозаправок на фоне улучшения топливной доступности

В Сочи наблюдается расширение сети автозаправочных станций (АЗС), что способствует улучшению топливного обеспечения на фоне возросшего турпотока и интенсивного движения транспорта на федеральной трассе М-4 «Дон».

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