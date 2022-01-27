"Бешенный совсем?": ситуация на Луговой сильно разгневала жителей Владивостока

Житель Владивостока рассказал о ситуации, которую активно обсуждают горожане. Случай произошел на дороге в районе улицы Луговой во Владивостоке, здесь водитель легкового автомобиля марки Toyota Prius сильно разгневал остальных участников движения.
Житель Владивостока рассказал о ситуации, которую активно обсуждают горожане. Случай произошел на дороге в районе улицы Луговой во Владивостоке, здесь водитель легкового автомобиля марки Toyota Prius сильно разгневал остальных участников движения.
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