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"Бешенный совсем?": ситуация на Луговой сильно разгневала жителей Владивостока

"Бешенный совсем?": ситуация на Луговой сильно разгневала жителей Владивостока

Житель Владивостока рассказал о ситуации, которую активно обсуждают горожане. Случай произошел на дороге в районе улицы Луговой во Владивостоке, здесь водитель легкового автомобиля марки Toyota Prius сильно разгневал остальных участников движения.

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