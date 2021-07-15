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Муж Ирины Алфёровой Сергей Мартынов в тяжёлом состоянии переведён в реанимацию

Муж Ирины Алфёровой Сергей Мартынов в тяжёлом состоянии переведён в реанимацию

Ирина Алфёрова и Сергей Мартынов. Фото showbiz-life.ru Лидия ГубинаНа днях стало известно, что 70-летняя актриса Ирина Алфёрова и её 69-летний муж Сергей Мартынов заразились коронавирусом и оба попали в больницу с пневмонией.

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