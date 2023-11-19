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Царьград

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Учёные назвали 7 основных направлений цифровой трансформации станкостроения

Учёные назвали 7 основных направлений цифровой трансформации станкостроения

В ближайшие годы ряд направлений станкостроения в мире продемонстрируют прирост от 13% до 33% в год.Институт статистический исследований и экономики знаний ВШЭ назвал топ-7 основных направлений цифровой трансформации станкостроения.

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Сергей Ипатов
&quot;Перенос операций по их обработке на удалённые сервера&quot;.                              А сервера эти где расположены? Европа? Или США? А если они захотят (а они захотят!) нанести вред производству или остановить его? Что тогда? Или снова наши скажут: да вы что! Это же терроризм! Они не будут этого делать! Ну-ну
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