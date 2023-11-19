Учёные назвали 7 основных направлений цифровой трансформации станкостроения

В ближайшие годы ряд направлений станкостроения в мире продемонстрируют прирост от 13% до 33% в год.Институт статистический исследований и экономики знаний ВШЭ назвал топ-7 основных направлений цифровой трансформации станкостроения.
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