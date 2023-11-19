Учёные назвали 7 основных направлений цифровой трансформации станкостроения

Сергей Ипатов

"Перенос операций по их обработке на удалённые сервера". А сервера эти где расположены? Европа? Или США? А если они захотят (а они захотят!) нанести вред производству или остановить его? Что тогда? Или снова наши скажут: да вы что! Это же терроризм! Они не будут этого делать! Ну-ну