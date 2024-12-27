Новогодние сказки и истории любви: Spletnik и сервис "Литнет" рассказывают, что почитать на каникулах

Если вы решили уютно провести новогодние каникулы дома, не обойтись без книги. Spletnik совместно с литературным порталом независимых авторов "Литнет" подготовил подборку новогодних книг для лёгкого чтения, которые сделают зимние вечера ещё более сказочными.
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