Великобритания заинтересована в срыве переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России и постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Национальной обороне».
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