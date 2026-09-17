19FortyFive (США): Сделка США с Северной Кореей возможна лишь через «непростые решения»

Трампу необходимо составить список уступок, на которые союзники — США, Южная Корея и Япония — могут согласиться пойти в обмен на серьезные встречные уступки КНДР, пишет профессор Пусанского национального университета Роберт Келли.
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