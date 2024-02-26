Предприниматель Илон Маск раскритиковал компьютеры на Windows из-за сложной процедуры настройки. По словам Маска, он приобрел новый ноутбук, но не смог сразу начать пользоваться им: «Я не могу начать работать, пока я не создам учетную запись Microsoft», — пожаловался глава Tesla и SpaceX.