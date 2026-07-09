В Твери подтвердили, что пиролиз опилок и полимеров экономит энергию при переработке ТБО

Ученые Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) установили, что при пиролизе смеси опилок и полимеров температура разложения компонентов оказывается ниже, чем при разложении этих веществ по отдельности.
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