США предоставили Украине более $1 млрд помощи без необходимой документации. Средства потрачены не по назначению?

«Аудит Министерства обороны США показал, что выплаты в размере 1,1 миллиарда долларов, предназначенные для поддержки Украины в течение нескольких месяцев после… [начала СВО], не имели надлежащего документального подтверждения, что вызывает обеспокоенность по поводу финансовой подотчетности и прозрачности военной помощи США», – говорится в сообщении издания, передает «Абзац».