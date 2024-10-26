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Картина дня. Финансы

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США предоставили Украине более $1 млрд помощи без необходимой документации. Средства потрачены не по назначению?

США предоставили Украине более $1 млрд помощи без необходимой документации. Средства потрачены не по назначению?

«Аудит Министерства обороны США показал, что выплаты в размере 1,1 миллиарда долларов, предназначенные для поддержки Украины в течение нескольких месяцев после… [начала СВО], не имели надлежащего документального подтверждения, что вызывает обеспокоенность по поводу финансовой подотчетности и прозрачности военной помощи США», – говорится в сообщении издания, передает «Абзац».

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