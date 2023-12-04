Как будут продавать валютную выручку, банки отказываются от долларов. Обзор Банки.ру

ЦБ представил участникам рынка новые принципы разработки финансовых продуктов, пишет «Коммерсант». Концепция включает шесть принципов: организацию системы управления финансовым продуктом (ФП), непрерывность управления, ответственное поведение финансовой организации, риск-ориентированный подход к управлению ФП, клиентскую ценность ФП и полноту и корректность информации о ФП.
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