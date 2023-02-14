Что подарить себе в зимний 14 февраля?

Если вас нервирует ажиотаж вокруг 14 февраля, то стресс от всеобщей любви к друг другу можно снять с помощью красивых, полезных и удобных подарков, которые вы можете вручить сами себе или попросить в качестве дополнения к открытке в форме сердца.