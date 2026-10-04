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Пронедра

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Что делать, если на вас оформили микрозайм без вашего ведома

Что делать, если на вас оформили микрозайм без вашего ведома

Еще недавно главным страхом для многих россиян были звонки «из службы безопасности банка» и просьбы назвать код из СМС.

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