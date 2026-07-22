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Царьград

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КСИР предупредил: южные маршруты Ормузского пролива заминированы

КСИР предупредил: южные маршруты Ормузского пролива заминированы

Хосейн Мохеби из КСИР предупредил судоходные компании о минной опасности южных маршрутов Ормузского пролива.

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