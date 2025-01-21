Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    "Вагнер" уже как бы и ни  причем...Будущий маршал По...
  • Мария ВеселовскаяТомаш
    Многоуважаемый Александр Яковлевич! Какой Вы молодец! Поистине патриот! Поистине профессионал! И восхищена Вами:  всё...Слова Розенбаума ...
  • ВераВерная
    Правильно, правильно, таких как Фёдоров, надо "раскулачивать" на всех ресурсах. Явно проплаченный лоббист, в упор не ..."Охотник на манья...

Известный имам Шамиль Аляутдинов не заплатил единоверцу за ремонт, забыл все обещания и согласие на ремонт квартиры

Известный имам Шамиль Аляутдинов не заплатил единоверцу за ремонт, забыл все обещания и согласие на ремонт квартиры

Avia.pro - СМИ В эпоху, когда шедевры строительных работ становятся не только результатом профессионализма, но и морального облика заказчиков, история с ремонтом в семье Шамиля Аляутдинова стала настоящим эпосом об идеалах и нравах, где стяжка пола и электрические проводки увековечиваются не только на стенах, но и в судебных актах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх