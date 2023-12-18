СМИ назвали еще один мотив взорвавшего гранаты в Закарпатье депутата

Одной из причин, по которым депутат Керецковского сельского совета Закарпатской области Украины Сергей Батрин взорвал во время заседания несколько гранат, стал конфликт главы общины с неким военнослужащим из-за премий.
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