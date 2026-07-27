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Президент РФ подписал закон об обязанности мигрантов содержать свои семьи

Президент РФ подписал закон об обязанности мигрантов содержать свои семьи

Парламентская газета Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мигранты обязаны обеспечивать себя и членов своей семьи доходом не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

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Комментарии
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Виктор Леин
Что-то с трудом верится, что эти законы будут работать!!!
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1 м.
Ольга Семенова
Может хоть напугаются те, кто собирается приезжать в Россию.
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1 м.
Виктор Борисов
А где запрещение двойного гражданства? Они патриоты сразу двух государств? А где запрет на мафиозные организации с названием диаспора?Рахмон и МИрзиеев  сплавляют нам арабизированных басмачей целыми джамаатами. Мигранты - это гости, к сожалению, иммигранты совсем другое дело. Проблема гораздо глубже. Нам навязали другую экономику теневого базара. Пешавар. Это привело к деградации наших трудовых ресурсов. Иностранцы уже диктуют свои условия и требуют другую зарплату. Власти ничего не могут сделать, так как  за ними мощное лобби. Есть ещё и социальная проблема арабизации России, что ведёт к разделению людей и созданию конфликтов. Арабский шариат противостоит Конституции. А это уже борьба идеологическая, и нам противопоставить им нечего. Патент - это хитрая выдумка лоббистов придать цунами из Туркестана приличный вид, а не настоящий контроль, которого по сути давно нет кроме рейдов на базары. Режим открытых дверей действует. Контроль утерян. Пакистан выдворяет два миллиона афгано-таджиков в Афганистан. Эта масса будет перенаправлена Рахмоном и афганскими мулло к нам. Два миллиона означает десять плюсом. Целые джамааты из огромных семей не имеют ничего. Иран, арабы, узбеки их не пустят к себе как и арабов из Газы. Нам навяжут их как полезных работников в любом случае. Мы даже не узнаем. Наш гос знак печатает таджикские паспорта миллионами. Кому их раздают мы не знаем. Чем они будут заниматься в Москве, МО и Питере? Делать джихад. Больше они ничего делать не умеют   -
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1 м.