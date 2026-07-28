Россиянам рассказали, чем грозит привычка жевать резинку до еды

Жевание на голодный желудок провоцирует выработку желудочного сока в отсутствие пищи — это способно раздражать слизистую и повышать риск развития гастрита и других заболеваний ЖКТ Жевательная резинка на голодный желудок может негативно сказаться на работе пищеварительной системы.