Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Россиянам рассказали, чем грозит привычка жевать резинку до еды

Россиянам рассказали, чем грозит привычка жевать резинку до еды

Жевание на голодный желудок провоцирует выработку желудочного сока в отсутствие пищи — это способно раздражать слизистую и повышать риск развития гастрита и других заболеваний ЖКТ Жевательная резинка на голодный желудок может негативно сказаться на работе пищеварительной системы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии