Почему нефтегазовые доходы бюджета падают

Второй месяц подряд нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются в годовом выражении. По данным Минфина, в марте они составили 1,08 трлн рублей, что на 17% меньше, чем годом ранее (1,31 трлн рублей).
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