В Астрахани на перекрестке у медколледжа волгабас сбил школьницу

ДТП произошло сегодня, 13 октября, в 7:30 утра. На перекрестке улиц Кирова и Николая Островского водитель автобуса при повороте направо совершил наезд на девочку 2016 года рождения, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.