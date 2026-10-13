В Астрахани на перекрестке у медколледжа волгабас сбил школьницу

ДТП произошло сегодня, 13 октября, в 7:30 утра. На перекрестке улиц Кирова и Николая Островского водитель автобуса при повороте направо совершил наезд на девочку 2016 года рождения, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
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