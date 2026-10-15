В Минобороны России заявили, что расчёты ударных БПЛА полка РХБ защиты 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» нанесли точные удары по логистике, военной технике и живой силе украинских оккупантов на Ореховском направлении в Запорожской области.