«Милосердие» просит липчан не оставаться в стороне в День благотворительности

5 сентября во всем мире отмечают Международный день благотворительности. Впервые этот праздник появился в 2013 году по инициативе Генеральной ассамблеи ООН, а сама дата приурочена к годовщине смерти самой известной благотворительницы мира – матери Терезы.
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