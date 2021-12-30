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МЧМ отменен, Николич может принять ЦСКА, серебро Большунова и бронза Непряевой, «Ман Сити» летит к титулу, 7 шайб Путина и другие новости утра

МЧМ отменен, Николич может принять ЦСКА, серебро Большунова и бронза Непряевой, «Ман Сити» летит к титулу, 7 шайб Путина и другие новости утра

1. Молодежный чемпионат мира-2022 в Канаде завершен досрочно. Такое решение приняла Международная федерация хоккея после отмены трех матчей.

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