Clear Secure показала рекордную операционную маржу во II квартале 2026 года и повысила прогноз по денежному потоку

Американская технологическая компания Clear Secure, Inc. (NYSE: YOU), специализирующаяся на биометрической идентификации и управлении цифровыми профилями, обнародовала финансовые и операционные результаты за второй квартал 2026 года.
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