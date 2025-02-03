Онколог развеяла пять популярных мифов о раке

За последние годы диагностика онкологических заболеваний шагнула крайне далеко. Однако осведомленность людей о болезни еще не достаточно высокая, из-за чего в обществе часто курсируют различные мифы о заболевании.
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