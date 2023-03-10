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В офисе Зеленского настаивают на продлении зерновой сделки на неограниченный срок

В офисе Зеленского настаивают на продлении зерновой сделки на неограниченный срок

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти страны выполняют все условия, согласованные с Организацией Объединенных Наций (ООН), по зерновой сделке, поэтому настаивают на ее продлении на неограниченный срок.

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