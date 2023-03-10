В офисе Зеленского настаивают на продлении зерновой сделки на неограниченный срок

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти страны выполняют все условия, согласованные с Организацией Объединенных Наций (ООН), по зерновой сделке, поэтому настаивают на ее продлении на неограниченный срок.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти страны выполняют все условия, согласованные с Организацией Объединенных Наций (ООН), по зерновой сделке, поэтому настаивают на ее продлении на неограниченный срок.
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