Посольство РФ заявило о незаконном присутствии американских войск в Сирии

Российское посольство в Вашингтоне напомнило официальному представителю возглавляемой США международной антитеррористической коалиции Уэйну Маротто, что его обоснование присутствия американских войск в Сирии противоречит резолюции Совбеза ОНН.
Российское посольство в Вашингтоне напомнило официальному представителю возглавляемой США международной антитеррористической коалиции Уэйну Маротто, что его обоснование присутствия американских войск в Сирии противоречит резолюции Совбеза ОНН.
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