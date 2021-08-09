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Посольство РФ заявило о незаконном присутствии американских войск в Сирии

Посольство РФ заявило о незаконном присутствии американских войск в Сирии

Российское посольство в Вашингтоне напомнило официальному представителю возглавляемой США международной антитеррористической коалиции Уэйну Маротто, что его обоснование присутствия американских войск в Сирии противоречит резолюции Совбеза ОНН.

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