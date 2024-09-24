Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН подчеркнул, что Россия будет продолжать СВО на Украине, если западные страны не позволят избавиться от киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии