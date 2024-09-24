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Общественная служба новостей

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Небензя: РФ продолжит СВО, если Запад не прекратит поддерживать киевский режим

Небензя: РФ продолжит СВО, если Запад не прекратит поддерживать киевский режим

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН подчеркнул, что Россия будет продолжать СВО на Украине, если западные страны не позволят избавиться от киевского режима.

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