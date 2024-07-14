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Сириус | городской округ

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🥵 На 14-15 июля МЧС предупреждает о сильной жаре до 36-37°С

🥵 На 14-15 июля МЧС предупреждает о сильной жаре до 36-37°С Рекомендации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 🔴 избегайте воздействия повышенной температуры.

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