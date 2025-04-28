Сухари из вещмешка: буинка рассказала о фронтовом хлебе, труде и Победе

Автор: Эльза Кузнецова Жительница Татарстана Ситдика Салихова до сих пор помнит вкус тех сухарей — особого гостинца, который во время войны передавал ей отец, проезжая через станцию Буа на поезде с оружием.
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