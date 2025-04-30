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Звездного коуча по личностному росту и обогащению заподозрили в неуплате налогов на 431 миллион рублей

Звездного коуча по личностному росту и обогащению заподозрили в неуплате налогов на 431 миллион рублей

В ответ Инна Тлиашинова заявила, что «чувствует себя Пабло Эскобаром» и порадовалась, что ее дети не умеют читать по-русскиВ отношении блогера, коуча по личностному росту и обогащению Инны Тлиашиновой возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

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