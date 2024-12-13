Мэрджиняну: "Прошу случайных людей назвать мне три молдавских фильма, а если они не могут, я расстраиваюсь"

Председатель Союза кинематографистов Республики Молдова, кинопродюсер, профессор университета Вирджилиу Мэрджиняну говорит, что только когда «смотришь фильм в кинотеатре, а не на планшете или телефоне, ты можешь по-настоящему оценить работу кинорежиссера».
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