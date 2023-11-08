Новосибирский режиссёр устроил кинопоказ в самом северном посёлке России

Первый плёночный показ состоялся в День народного единства.Режиссёр из Новосибирска Станислав Шуберт в одном из самых отдалённых и северных посёлков России – Баренцбурге (архипелаг Шпицберген) восстановил киноаппаратуру, выпущенную ещё в 1960-х годах, и устроил показ плёночного фильма в День народного единства.