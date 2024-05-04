Как сирень укрепляет здоровье

Середина мая – это время цветения красивейшего кустарника – сирени. Благодаря своим полезным свойствам, это растение используют не только для украшения садов и интерьеров, но и в качестве лекарства в народной медицине.
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