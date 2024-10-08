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Пять альпинистов из России погибли в горах Непала

Пять альпинистов из России погибли в горах Непала

Выжил только один из группы: он вовремя отказался от восхождения.фото: wikipedia.org/Solundir--> Обнаружены тела пяти российских туристов, пропавших 6 октября при попытке покорить гору Дхаулагири в Непале.

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