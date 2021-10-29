Мировое обозрение

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«Меня подставил Кремль» – сетует антипутинская восходящая звезда КПРФ с обагренными лосиной кровью руками (The Telegraph, Великобритания)

«Меня подставил Кремль» – сетует антипутинская восходящая звезда КПРФ с обагренными лосиной кровью руками (The Telegraph, Великобритания)

Автор британской газеты задается вопросом: чем окажется история с обнаружением у окровавленной туши лося в Саратовской области депутата Госдумы Валерия Рашкина — реальным браконьерством думца-навальниста из фракции КПРФ или провокацией? Пока что возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», но у Рашкина — депутатская неприкосновенность.

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werewolf
а чо только 2 раза продублирован текст? Надо было 3, 4 раза, аффтару то небось за количество буковок плотют

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