«Меня подставил Кремль» – сетует антипутинская восходящая звезда КПРФ с обагренными лосиной кровью руками (The Telegraph, Великобритания)

Автор британской газеты задается вопросом: чем окажется история с обнаружением у окровавленной туши лося в Саратовской области депутата Госдумы Валерия Рашкина — реальным браконьерством думца-навальниста из фракции КПРФ или провокацией? Пока что возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», но у Рашкина — депутатская неприкосновенность.
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