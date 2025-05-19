Подмосковные и Петербургские прокуроры потакают диаспорам

Helen

"Мы надеемся, что наш голос услышат не только общественники, но и те, кто может навести порядок." ЛЮДИ, вы нормальные??? Вам уже сказали, те кто может и ДОЛЖЕН наводить порядок -НЕТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ!, а вы все туда же ив ту же дверь. Пока сами не начнете защищаться, ничего не изменится ни для вас, ни для ваших близких.