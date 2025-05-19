Депутат Госдумы Михаил Делягин в своем дзен-канале рассказал, чем закончились резонансные дела связанные с мигрантами в Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Подмосковные и Петербургские прокуроры потакают диаспорам
Комментарии
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АК
Арик Кука
Когда теперь перевыборы. Нужен социализм.
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6 час.
Helen
"Мы надеемся, что наш голос услышат не только общественники, но и те, кто может навести порядок." ЛЮДИ, вы нормальные??? Вам уже сказали, те кто может и ДОЛЖЕН наводить порядок -НЕТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ!, а вы все туда же ив ту же дверь. Пока сами не начнете защищаться, ничего не изменится ни для вас, ни для ваших близких.
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5 час.
ЕР
Елена Ратникова
Прокуратура как дешевая проститутка и мать родную продаст.Всех надо пора к стенки или давать по жизненно.Вот тогда другим будет наука.
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12 мин.
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