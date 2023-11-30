Новый магазин сети «Абсолют» открылся в пригороде Читы 27 ноября

В пригороде Читы, в селе Смоленка открылся новый супермаркет торговой сети «Абсолют».Новый магазин появился около федеральной трассы «Амур», рядом с кольцом, ведущим с Карповского тракта на границе Читы и Смоленки, сообщило «Чита.
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