Октябрь будет жарким. Путин дал карт-бланш Киму на второй фронт?

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... оно еще и доплачивает, вон как пасть разработана...
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1 час.
Ч
ЧилиИвано
Легче присоседится к миллиону северных корейцев в городе, чем вытерпеть выходки сотни кишлачников на районе - факт!
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1 час.
ХА
Харченко Александр
Дурацкая статья,провокацией пахнет
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1 час.

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