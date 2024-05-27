Октябрь будет жарким. Путин дал карт-бланш Киму на второй фронт?

Господа американцы полагают, что к ноябрьским выборам 2024 года в США президент Владимир Путин подготовит какой-нибудь "презент" для "мирового гегемона".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Из-за простого замечания о парковке мигранты схватили депутата Госдумы за воротник и обложили трехэтажным матом. Поведение полиции удивило
- Ну вот и усё... тушите свет... гасите газ... Оказывается, воевать с Россией – это дорого
- Русская община вступилась за татарскую семью, спасая от беспредела гостей из Средней Азии
Свежие комментарии