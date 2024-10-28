Джо Байден досрочно отдал голос на президентских выборах

Президент США Джо Байден в понедельник, 28 октября, досрочно отдал голос на президентских выборах. Байден проголосовал на участке в городе Нью-Касл в родном штате Делавэр, где организовано досрочное голосование, передает eurointegration.
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