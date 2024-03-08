РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Депутат Затуллин: Британия поставляет ВСУ средства нападения на РФ, хотя их остров может и затонуть

Депутат Затуллин: Британия поставляет ВСУ средства нападения на РФ, хотя их остров может и затонуть

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил о том, что Великобритания преуспела в поставках Киеву ракет и дронов для нападения на Крым и Черноморский флот, хотя их островок не является непотопляемым.

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