Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил о том, что Великобритания преуспела в поставках Киеву ракет и дронов для нападения на Крым и Черноморский флот, хотя их островок не является непотопляемым.
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