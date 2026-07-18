Совет Федерации одобрил брянский закон о приоритетном зачислении детей Героев России в школы и детсады

Дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы смогут поступать в школы и детские сады вне очереди, а родственники сотрудников силовых ведомств, ставших инвалидами, смогут брать отпуск одновременно с ними.
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