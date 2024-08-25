Французские СМИ уверяют, что поскольку Павел Дуров является гражданином их страны (а французский паспорт Дуров получил в 2021 году), создатель Telegram не подлежит обмену или экстрадиции в Россию.
Арест Дурова - это удар по нашим на СВО. На кого Франция его может поменять?
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Ну так решил хлебануть независимости и демократии за бугром, так будешь её хлебать лет этак 20-ть! Быть сегодня совершенно независимым от государства это утопия! Дуров умный, но совершенно наивный!
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2 час.
ОЛЕГ Нахаленок
По таким обвинениям, по которым обвиняют Дурова, можно обвинять мэров городов в которых продают наркотики , убивают и воруют, потому что в их городах при их правлении допускается такое. А также правителей государств, которые допускают , чтобы в их странах рождались и воспитывались террористы и тому подобное.
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48 мин.
вячеслав воробьев
Пусть продаст Путину (России) свой телеграм и тогда его обменять..
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6 мин.
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