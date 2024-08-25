Арест Дурова - это удар по нашим на СВО. На кого Франция его может поменять?

Ну так решил хлебануть независимости и демократии за бугром, так будешь её хлебать лет этак 20-ть! Быть сегодня совершенно независимым от государства это утопия! Дуров умный, но совершенно наивный!

ОЛЕГ Нахаленок

По таким обвинениям, по которым обвиняют Дурова, можно обвинять мэров городов в которых продают наркотики , убивают и воруют, потому что в их городах при их правлении допускается такое. А также правителей государств, которые допускают , чтобы в их странах рождались и воспитывались террористы и тому подобное.