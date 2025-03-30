В Севастополе девушка на иномарке сбила пешехода

В Севастополе девушка на иномарке сбила пешеходаВечером 29 марта на улице Мельникова 20-летняя девушка-водитель автомобиля Mercedes сбила 50-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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