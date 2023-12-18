Названы самые частые причины штрафов за нарушение ПДД в 2023 году

Самой частой причиной получения штрафа за нарушение ПДД в 2023 году стало превышение скорости (33%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Группой «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и платформой для продажи и сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека».