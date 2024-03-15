Тот случай когда жадность фраера маршрут сгубила. Захотели забирать пассажиров на "Галерее", но не учли того, что потеряют на петле, а пассажиров там есть кому забирать.
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Тот случай когда жадность фраера маршрут сгубила. Захотели забирать пассажиров на "Галерее", но не учли того, что потеряют на петле, а пассажиров там есть кому забирать.