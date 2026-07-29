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Аргументы и Факты

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Дурова признали террористом, грозит пожизненное: что будет с ним и Telegram

Дурова признали террористом, грозит пожизненное: что будет с ним и Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму. По данным силовиков, администрация мессенджера не удаляет каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами для подготовки терактов на территории РФ.

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