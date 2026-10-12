В Киеве опасаются отказа США от передачи спутниковых разведданных Украине Спутниковые системы США играют ключевую роль в обнаружении пусков российской баллистики, отказ США от предоставления разведывательной информации сильно ударит по Украине, заявила нардеп ВРУ Галина Янченко.
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