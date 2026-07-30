Путин призвал Воробьева обратить внимание на проблему поликлиник в Подмосковье

РИА Новости/Александр Казаков Президент России Владимир Путин обратил внимание на нехватку мощностей в амбулаторно-поликлиническом звене Московской области, в том числе на фоне большого миграционного притока.
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